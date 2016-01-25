«الداخلية» تكشف تفاصيل مقتل عضو التحرك المسلح بالإخوان في كرداسة

أعلنت وزارة الداخلية عن مقتل عضو التحرك المسلح بالإخوان في تبادل إطلاق النار مع قوات الأمن، خلال مداهمة أمنية، بقرية كفر حكيم، بكرداسة، وعثرت بحوزة المتهم على عبوتين شديدتي الانفجار.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها، إنه ”فى إطار جهود الوزارة لملاحقة كوادر وقيادات البؤر الإرهابية وكشف مخططات تنظيم الإخوان الإرهابى الرامية لارتكاب حوادث العنف واستهداف ضباط القوات المسلحة والشرطة وأساتذة الجامعات وزرع العبوات الناسفة بالمنشات الهامة والحيوية، فقد وردت معلومات حول استغلال العناصر الإخوانية الإرهابية لإحدى الشقق المستأجرة الكائنة بشارع الشيخ عبد المنعم / كفر حكيم / مركز كرداسة / محافظة الجيزة فى تخزين العبوات المتفجرة”.

وأضافت أنه تم على الفور التعامل مع تلك المعلومات واستهداف الوكر المُشار إليه، وحال اقتراب القوات من الوكر فوجئوا بإطلاق وابل من النيران من الشقة تجاههم، مما دفع القوات لتبادل إطلاق النيران والتعامل مع مصدرها، وباقتحام الشقة وتفتيشها عثر بداخلها على جثة الإخواني محمد عبدالحميد عبد العزيز (عضو التحرك المسلح بمنطقة كرداسة) وبجواره بندقية آلية ومجموعة من فوارغ الطلقات من ذات العيار، وباستكمال التفتيش عثر على 2 عبوة ناسفة شديدة الانفجار كبيرة الحجم، تم التعامل معها وتفجيرها بمعرفة خبراء المفرقعات وتبين تطابقها لذات العبوات التى انفجرت بالمخزن الكائن بمنطقة اللبينى – المريوطية – الهرم.. والذى أسفر انفجاره عن استشهاد عدد من رجال الشرطة وإصابة آخرين، تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

وأكدت الداخلية أنها ستستمر أجهزة وزارة الداخلية بكافة قطاعاتها فى ملاحقة أعضاء وكوادر الجماعة الإرهابية وتجفيف منابع الدعم اللوجستى لعناصرها والتصدى للبؤر الإرهابية والإجرامية والخارجين عن القانون للحيلولة دون زعزعة أمن وإستقرار البلاد وردع كل من تسول له نفسه أرتكاب أية أعمال إجرامية تستهدف أبناء الوطن وأجهزته الأمنية ومنشآته الحيوية فى كافة ربوع الجمهورية.