3773 سائحًا من جنسيات مختلفة يصلون القاهرة

قامت سلطات مطار القاهرة، بتأمين وصول وسفر ١٠٣٢٨ سائحًا عربيًا وأجنبيًا من بينهم:” ٣٧٧٣ سائحًا قادمين من مختلف دول العالم، لزيارة المعالم السياحة والأثرية في مصر”.

وصرحت مصادر أمنية، بأن وصل إلى القاهرة ١٨٦٩سائحًا أجنبيًا قادمين من مختلف دول العالم على عدد من رحلات الطيران الدولية، خاصةً ” أوروبا، ودول جنوب، وشرق آسيا”، بينما وصل ١٩٠٤سائحًا عرب، قادمين من “الخليج، ودول المغرب العربي”، وقامت عدة شركات سياحة باستقبال السياح، وإعداد برنامج سياحي لفترات تتراوح بين أسبوع و10 أيام، لزيارة المعالم السياحية والأثرية في القاهرة الكبرى والأقصر وأسوان والغردقة وشرم الشيخ .

وأضافت المصادر،أن تم تقديم كل التسهيلات للوفود السياحية، فضلًا عن المساعدة في سرعة إنهاء إجراءات وصولهم، وتأمين انتقالاتهم من صالات الوصول إلى مقار إقامتهم بالتعاون مع مديرية أمن القاهرة، وتم تأمين سفر ٦٥٥٥سائحًا عربيًا وأجنبيًا من بينهم:” ٢٨٤٨سائحًا أجنبيًا، و ٣٧٠٧ سائحًا عربيًا”، وذلك عقب انتهاء جولاتهم السياحية في مصر .