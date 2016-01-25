قائد المنطقة المركزية العسكرية يضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة (صور)

قام اللواء أركان حرب قائد المنطقة المركزية العسكرية على رأس وفد من قادة المنطقة، بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكارى لشهداء الشرطة بأكاديمية الشرطة صباح أمس الأحد، وذلك فى إطار الاحتفال بأعياد الشرطة .

كان فى استقباله كل من اللواء مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة ، واللواء مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة وقيادات أكاديمية الشرطة ومديرية أمن القاهرة.

بدأت مراسم الزيارة بكلمة ترحيب من رئيس الأكاديمية أعرب فيها عن الإعتزاز والتقدير لتشريف وفد القوات المسلحة لأنها تعبر عن مدى التلاحم بين القوات المسلحة والشرطة فى كافة المناسبات والمحافل الوطنية التى تمثل تاريخ من النضال المشترك ، وتعطى نموذجاً للحفاظ على أمن وسلامة الوطن والمواطنين كما أنها تعد أكبر رسالة إلى الشعب المصرى لكى يطمئنوا بأن الجيش والشرطة يدُ بيد لحماية الوطن من كافة المخاطر والتحديات ، وقال أن وجودكم معنا نقدره ونعتز به ونُعلى من شأنه لأن هذه الروح الوطنية داعمة لشعبنا وسند لكل مواطن شريف مهتم بأمن وسلامة بلاده للإستقرار والتنمية ، مشدداً على أن الشعب المصرى لديه وعى كبير بأهمية الحفاظ على وطنه وأن التلاحم بين القوات المسلحة والشرطة يُعد نموذجاً يحتذى به.

هذا وقد قدم قائد المنطقة المركزية العسكرية التهنئة لجميع رجال الشرطة نيابة عن القائد العام للقوات المسلحة بمناسبة الإحتفال بعيد الشرطة.

وأشار فى كلمته إلى أن القوات المسلحة تقدم التحية والتقدير والإحترام لجهاز الشرطة ورجالها فى عيدهم الوطنى فهم العين الساهرة على حماية أبناء الشعب المصرى.

وشدد على أن جهاز الشرطة إستعاد زمام الأمور وبسط الأمن وأنه يقوم بواجبه على الوجه الأكمل والتى جعلت جميع أبناء الشعب المصرى مطمئنين وآمنين ، وأكد سيادته على أن القوات المسلحة جاهزة فى كل الأوقات لتـأمين البلاد وأن رجال القوات المسلحة يقفون جنباً إلى جنب مع إخوانهم من رجال الشرطة فى ملحمة وطنية للحفاظ على أمن وسلامة بلادنا.

وفى نهاية الزيارة تبادل الجانبان الميداليات والدروع التذكارية.