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"هيومن رايتس" تدين مقتل وإصابة 5 مدنيين ليبيين بينهم طفلان

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"هيومن رايتس" تدين مقتل وإصابة 5 مدنيين ليبيين بينهم طفلان "هيومن رايتس" تدين مقتل وإصابة 5 مدنيين ليبيين بينهم طفلان

أدانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" سقوط أربعة صواريخ على مخيمين لنازحى تاورغاء ببنغازى بليبيا، مما أسفرت عن مقتل ثلاثة مدنيين وإصابة آخرين، بينهم طفلان.

وقال نائب المدير التنفيذى لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى "هيومن رايتس ووتش "جو ستورك، فى تقرير للمنظمة نشر هنا اليوم، أن إطلاق الصواريخ على مخيمين لمهجرين بلا وجود عسكرى بالمخيمين، يكشف عن استخفاف مطلق بأرواح المدنيين.

وأضاف، ستورك، أن «حصيلة الضحايا المدنيين فى إرتفاع»، مذكرا بالتقرير الذى تبناه مجلس الأمن الدولى فى مارس 2015 الذى أكد أن المجلس مستعد لحظر السفر وتجميد الأصول، على من تثبت مسؤوليتهم عن التخطيط لأعمال تنتهك القانون الدولى لحقوق الإنسان أو القانون الإنسانى الدولى المعمول به.

وأوضح أنه نظرا للإفلات شبه الكامل من العقاب على الانتهاكات التى ترتكبها مختلف أطراف النزاع فى ليبيا، على أعضاء مجلس الأمن مواجهة هذه التهديدات وإنزال العقاب بالأفراد المسئولين عن الجرائم الخطيرة، للمساعدة فى منع تفاقم الأزمة بالبلاد.
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