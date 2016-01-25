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البرلمان الليبى المعترف به يصوت اليوم على منح الثقة لحكومة الوفاق الوطنى

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البرلمان الليبى المعترف به يصوت اليوم على منح الثقة لحكومة الوفاق الوطنى البرلمان الليبى المعترف به يصوت اليوم على منح الثقة لحكومة الوفاق الوطنى

>يعقد البرلمان الليبى المعترف به دوليا الاثنين جلسة للتصويت على منح الثقة لحكومة الوفاق الوطنى التى اعلن تشكيلها الاسبوع الماضى بموجب اتفاق سلام يهدف الى انهاء النزاع الدامى على السلطة فى هذا البلد.

ورغم تاكديات اعضاء فى البرلمان على الاجواء الايجابية التى تحيط بالجلسة، الا ان منح الثقة للحكومة يصطدم بتحديين رئيسيين، اولهما تامين النصاب القانونى للجلسة، والثانى اقرار اتفاق الامم المتحدة الذى لا يلقى اجماعا قبل التصويت على منح الثقة للحكومة.

وبموجب هذا الاتفاق، اعلن فى 19 يناير من المغرب تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة فايز السراج تضمنت 32 حقيبة وزارية ووزع الوزراء على المناطق الليبة المختلفة.

وقال عضو مجلس النواب فهمى التواتى لوكالة فرانس برس ان اعضاء البرلمان وعددهم 176 يتوافدون منذ ايام على مدينة طبرق فى شرق ليبيا حيث يعقد البرلمان جلساته منذ اكثر من عام ونصف، للمشاركة فى جلسة التصويت اليوم.

واضاف ان جدول اعمال الجلسة يتضمن اولا التصويت على اتفاق الامم المتحدة من اجل اقراره فى المجلس النيابي، ومن ثم التصويت على التشكيلة الحكومية المقترحة من مجلس رئاسى شكل بموجب اتفاق الامم المتحدة الذى وقعه برلمانيون وممثلون عن المجتمع المدنى فى المغرب منتصف ديسمبر.

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