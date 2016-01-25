مقتل 16 شخصا جراء سقوط صاروخ شمال غرب سوريا

أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان الاثنين، بمقتل 16 شخصا، بينهم 11 مسلحا من جبهة النصرة وفصائل متشددة أخرى بسوريا، جراء سقوط صاروخ باليستى على مقر تستخدمه الجبهة كمحكمة فى شمال غرب سوريا.

ونقلت قناة (سكاى نيوز) اليوم عن المرصد السورى (مقره لندن) قوله أن 11 مسلحا من جبهة النصرة (ذراع تنظيم القاعدة فى سوريا) وفصائل متشددة قتلوا بالإضافة إلى 5 مدنيين جراء سقوط صاروخ باليستى شديد الانفجار على مخفر سابق تستخدمه جبهة النصرة كمحكمة فى مدينة سلقين فى ريف إدلب الشمالى الغربى.

>وأشار المرصد إلى أنه لم يتضح ما إذا كانت القوات الحكومية أم قوات روسية هى من أطلقت الصاروخ، إلا أنها لفتت إلى أنه ترافق مع تحليق لطائرات حربية، مرجحة ارتفاع عدد القتلى لوجود حالات خطرة بين المصابين.

>وأوضح المرصد أن الصاروخ استهدف مقر المحكمة فور انتهاء اجتماع مصالحة بين جبهة النصرة وحركة أحرار الشام إثر توتر شهدته المدينة بين الطرفين، على خلفية مداهمة الجبهة أحد مقار الحركة وتبادل لإطلاق النار أدى إلى مقتل أحد عناصر جبهة النصرة.

>وتتحالف جبهة النصرة وحركة أحرار الشام فى إطار "جيش الفتح"، الذى تمكن الصيف الماضى من السيطرة على مجمل محافظة إدلب، حيث بات وجود القوات الحكومية يقتصر على بلدتى الفوعة وكفريا المحاصرتين من خلال قوات الدفاع الوطنى ومسلحين موالين لها.

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