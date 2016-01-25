أرقام في الجول - ' يمين ' الأهلي تصنع الفارق رغم الاستحواذ السلبي

استحوذ أكثر، صنع فرصا أقل، لكنه فاز في النهاية.

كان الأهلي مهيمنا على الكرة في مواجهته مع الاتحاد السكندري السبت رغم أن الأخير كان صاحب العدد الأكبر من الفرص على المرمى.

رغم أن الأهلي استحوذ على الكرة بنسبة 68% إلا أنه خلق 10 محاولات على المرمى منها اثنتين فقط مؤثرتين، الثانية كانت للغاني جون أنطوي الذي لم يتردد في هز شباك سيد البلد.

أما الاتحاد، فرغم امتلاكه للكرة 32% فقط من وقت المباراة إلا أنه صنع 8 فرص نصفها بين القائمين والعارضة لمرمى شريف إكرامي.

أكثر من الأهلي!

وبالنظر للقاء الأهلي الأول مع مدربه المؤقت عبد العزيز عبد الشافي "زيزو" ضد الإسماعيلي، فإن الفريق كان أقل فاعلية على المرمى أمام الاتحاد.

فأمام الدراويش خلق الأهلي 14 فرصة منها 4 مؤثرة من نسبة استحواذ بلغت 59%.

فتحي

ورغم أن الأهلي كان أفضل أمام الإسماعيلي منه ضد الاتحاد إلا أنه استطاع التسجيل أمام الأخير من كرة متحركة، أما ضد الدراويش فأحرز من كرة ثابتة.

ويعود ذلك للجبهة اليمنى التي تباين أداؤها تماما في المواجهتين بعد عودة أحمد فتحي للجانب الأيمن أمام سيد البلد يوم السبت الماضي.

أمام الإسماعيلي لعب الأهلي بمحمد هاني كظهير أيمن ودخل فتحي إلى وسط الملعب لتعويض غياب حسام عاشور الموقوف، وفي لقاء الاتحاد عاد المدافع المخضرم لمركزه المفضل لتصبح الجبهة اليمنى هي مصدر الخطورة الأول للقلعة الحمراء.

ضد الإسماعيلي كان اعتماد الأهلي الرئيسي على العمق من أجل فك شفرة الدفاع الأصفر، فاستقبل لاعبوه الكرة في العمق بوسط ملعب الدراويش 105 مرة مقابل 77 للجهة اليمنى و44 لليسرى.

بينما أمام الاتحاد، كانت الجبهة اليمنى هي الأقوى دون منازع، اعتمد عليها الأهلي في هجومه ونجح عن طريقها في الوصول لمرمى زعيم الثغر حين تابع فتحي الكرة الطولية من عبد الله السعيد قبل أن يسجل أنطوي.

استقبل لاعبو الأحمر الكرة في هذه الجبهة 133 مرة، أكثر من العمق واليسار مجتمعين!

فكانت الكرة بين أقدامهم في عمق نصف ملعب الإسماعيلي 56 مرة وفي اليسار 74 مرة.

وكان فتحي هو أكثر ممرر لأنطوي من بين جميع لاعبي الأحمر، 7 مرات أعطاه الكرة بإتقان.