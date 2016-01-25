أرقام في الجول – مصطفى فتحي.. ' قليل وناجح ' في أول مباراة كاملة مع الزمالك

هل من الأفضل لمصطفى فتحي أن يبقى على الدكة لكي يصنع الفارق؟ أم مشاركته منذ البداية أفضل؟

عُرف محمد ناجي "جدو" مثلا بكونه بديلا ناجحا بسبب أمم إفريقيا 2010، رغم أداءاته الجيدة لاحقا مع الأهلي كلاعب أساسي.

وبدت أن تلك السمعة في طريقها لملاحقة لاعب الزمالك مصطفى فتحي – الذي يؤدي بشكل جيد عندما يحل بديلا- إلا أنه بدأ في نفيها بقوة في مباراة سموحة أمس الأحد.

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مباراة الجولة الـ16 من الدوري سجلت أول ظهور في مباراة كاملة لمصطفى فتحي مع الزمالك هذا الموسم، فماذا قدم خلالها؟

فتحي لم يركض في مناطق كثيرة في الملعب، ظهوره تركز في الجهة اليمنى الهجومية للزمالك.

نسبة نجاح تمريرات مصطفى كانت 68% فقط (28 من 41) لكن لهذا سبب..

اللاعب لم يخطئ في التمرير إلا 3 مرات فقط في الثلث الثاني من الملعب، حيث أتت معظم تمريراته الخاطئة في الثلث الأخير من الملعب لكنه عوضها بتركز نسبة تمريراته السليمة في نفس المنطقة.

ورغم وجوده بشكل مستمر في الثلث الأخير، إلا أنه لم يحاول سوى محاولتين فقط على المرمى وكانتا ناجحتين.

مصطفى مرر 7 عرضيات لم تصل سوى اثنتين لزميل إحداهما تسببت في هدف حمادة طلبة المتأخر.

ولم يخسر مصطفى الكرة في الثلث الأخير من الملعب سوى مرتين، إما سلمها لزميل أو مر من منافسه وهو ما تكرر خمس مرات خلال اللقاء.

كل هذه الأرقام، مع الوضع في الاعتبار أن اللاعب حصل على ضربة جزاء أضاعها أحمد دويدار وصنع هدف الزمالك الوحيد تشير أنه لا يقدم أرقام كبيرة أو عمل كثيف داخل الملعب لكن العمل القليل الذي يقدمه يتسبب في تأثير كبير في صالح فريقه.

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اترك الزمالك يا مصطفى فتحي .. ولكن!