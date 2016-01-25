وفاة "مسن" داخل مسكنه بالخانكة فى القليوبية.. والمباحث تتحرى عن الواقعة

توفى مسن داخل مسكنه بمنطقة منشية الجبل الأصفر داخل مسكنه بالخانكة، وتم نقل الجثة إلى المستشفى وتحرير محضر بالواقعة.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية إخطارا بالواقعة، من مأمور مركز الخانكة يفيد بتلقيه بلاغا من "عبدالله إبراهيم عمر شتا 52 سنة" نجار مسلح باكتشافه وفاة شقيقه "محمد إبراهيم عمر 62 سنة" بدون عمل ومقيم بحوض شاكر البحرى– منشية الجبل الأصفر – دائرة المركز داخل شقته.

وأضاف أن المتوفى كان يقيم بمفرده ويعانى من جلطة بالمخ، كما أنه تعرض لحادث تصادم منذ أسبوعين ولم يتم تحرير محضر بالحادث.

وبالانتقال والمعاينة، تبين أنه يرتدى ملابسه كاملة ولا توجد إصابات ظاهرية بالجثة فى حالة تعفن، وعدم وجود أثار عنف أو بعثرة بمحتويات الشقة.

وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى الخانكة المركزى تحت تصرف النيابة وبتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، ورد بتقريره أنه لا يمكن الجزم بسبب الوفاة نظراً للتحلل الجزئى للجثة .

وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 806 إدارى مركز الخانكة لسنة 2016، وبالعرض على النيابة قررت انتداب الطبيب الشرعى لإجراء الصفة التشريحية.