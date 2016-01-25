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جيمس رودريجيز: أشعر بالسوء تجاه من يصفونني بالبدين

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جيمس رودريجيز: أشعر بالسوء تجاه من يصفونني بالبدين جيمس رودريجيز: أشعر بالسوء تجاه من يصفونني بالبدين

(إفي): أكد لاعب وسط الكولومبي جيمس رودريجيز، عقب مشاركته الليلة الماضية كأساسي مع ريال مدريد أمام ريال بيتيس، أنه "محترف كبير"، وذلك ردا على انتقادات وجهت له بالأسابيع الأخيرة.

وصرح رودريجيز عقب تعادل الفريق الملكي الليلة الماضية (1-1) على ملعب بيتيس "من السيء أنهم يتحدثون عني، ويقولون إني بدين. ما يقولونه عني يجعلني أشعر بسوء. إنني محترف كبير، وأقوم بكل ما علي يوميا ولكنني هادئ، وليس علي سوى اكتساب إيقاع أسرع".

وأكد اللاعب الكولومبي أن "تغيير المدرب كان أمرا جيدا" بالنسبة لريال مدريد، لأن "جميع" اللاعبين "يستمعون أكثر لزيدان"، الذي حل محل المدرب السابق رافاييل بينيتث.

كما أشار رودريجيز إلى واقعة تجاوزه السرعة أثناء سيره بالسيارة في مدريد قبل أسابيع، قائلا "لم أكن أسير بسرعة كبيرة كما قالوا"، وإنه لم ينتبه لسيارة الشرطة لحين وصوله إلى "بوابة" مجمع بالديبيباس الرياضي بمدريد، ولكنه أراد "الاعتذار عن هذا الخطأ" على حد قوله.

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