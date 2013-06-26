ننشر خطة "تمرد" والحركات الثورية بالقليوبية فى تظاهرات 30 يونيو

أكد أحمد سلامة المتحدث الإعلامى لحركة 6 إبريل فى القليوبية أن الكيانات السياسية على مستوى المحافظة وضعت خطة بشأن التنسيق لتظاهرات 30 يونيو وذلك خلال اجتماع عقد مع أمناء الأحزاب ومنسقى الحركات الثورية وجاء فى الخطة لما قبل يوم 30 يونيو عمل مسيرة يومى الخميس والجمعة من أمام محطة بنها مرورا بمبنى المحافظة ومسيرة أخرى من أنحاء القليوبية تعلن الاعتصام يوم السبت أمام المحافظة.

وأكد سلامة، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم عمل اجتماع لمسئولى التنظيم والعمل الجماهيرى لكل الأحزاب والكيانات السياسية بالمحافظة لوضع خطة التأمين والتنظيم ولجان الهتاف والإعاشة وعمل فريق طبى بدءا من يوم السبت القادم مجهزا بالإسعافات والأدوية اللازمة وأيضا توفير سيارات إذاعة للحشد للمسيرات والاعتصام من القرى والمراكز والمدن وتكثيف الجهود من كل كيان للحشد للمسيرات والاعتصام، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على انصهار جميع الأحزاب والحركات الثورية والكيانات السياسية جميعها مع "تمرد" وعدم رفع أى أعلام حزبية.

وقال سلامة، إن الكيانات المشاركة هى حملة تمرد المركزية وحركة شباب 6 إبريل وحزب الدستور والتيار الشعبى والكرامة ومصر القوية وحزب التجمع والتحاف الشعبى والوفد والمصريين الأحرار وعدد آخر من الأحزاب.