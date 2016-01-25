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بيبي: المنافسة على لقب الليجا أصبحت معقدة

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بيبي: المنافسة على لقب الليجا أصبحت معقدة بيبي: المنافسة على لقب الليجا أصبحت معقدة

(إفي): اعترف مدافع ريال مدريد الإسباني، البرتغالي بيبي عقب التعادل مع ريال بيتيس الأحد في بهدف لمثله بأن الصراع على الليجا "أصبح معقدا".

وقال اللاعب في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة:"الأمر صعب. الصراع أصبح معقدا. يجب أن نواصل العمل. كنا نستحق الفوز ولكن لا يجب التقليل من عمل الخصم".

وأشار بيبي إلى أن الفريق "لا يزال يهضم أسلوب المدرب زين الدين زيدان"، معربا عن أسفه لغياب التوفيق والدقة أمام مرمى ريال بيتيس.

وأضاف اللاعب "كنا نرغب في الفوز. هدف بيتيس كان هدفا ولكن لعب التوفيق فيه دورا كبيرا. كنا نرغب في التعويض. حاصرناهم خلال الشوط الثاني ولكن تمكننا فقط من التعادل. يجب مواصلة العمل".

بهذا التعادل ارتفع رصيد ريال مدريد لـ44 نقطة بفارق أربع نقاط عن أتليتكو مدريد الثاني ومثلها عن برشلونة المتصدر الذي له مباراة مؤجلة، فيما أصبح رصيد بيتيس 22 نقطة في المركز الـ14.

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