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مصدر حكومى: منتجات نفطية سعودية لمصر بـ 20 مليار دولار على 5 سنوات

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مصدر حكومى: منتجات نفطية سعودية لمصر بـ 20 مليار دولار على 5 سنوات مصدر حكومى: منتجات نفطية سعودية لمصر بـ 20 مليار دولار على 5 سنوات
قال مصدر حكومى إن ستحصل على منتجات نفطية من بقيمة 20 مليار دولار على مدار خمس سنوات، فيما وصفته "بلومبرج" الأمريكية بأنه أحدث دليل على دعم المملكة لمصر.

وأشار المصدر الذى رفض الكشف عن هويته، إلى أن تفاصيل الاتفاق سيعلن عنها فى احتفال يحضره الرئيس عبد الفتاح السيسى والملك سلمان بن عبد العزيز، إلى أن الصفقة تمنح مصر شروط دفع ميسرة.

وأضاف المصدر أن مصر والسعودية قد أنهيا أيضا اتفاقا نفطيا قيمته 1.5 مليار دولار كان يتفاوض عليه الجانبان فى وقت مبكر هذا الشهر، لافتا إلى أن هذه الصفقة جزء من اتفاق الخمس سنوات.

وأوضحت الشبكة الأمريكية أن هذا الاتفاق هو الأحدث فى سلسلة من التعهدات السعودية بالدعم الاقتصادى لمصر حتى مع تخفيض المملكة دعم المنتجات لتعزيز مواردها المالية.

وكانت السعودية والكويت والإمارات قد قدموا مساعدات لمصر بمليارات الدولارات لدعمها عقب الإطاحة بنظام الإخوان عام 2013.

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مصر 365

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