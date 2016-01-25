إجراء "القرعة العلنية" للأراضى السكنية المميزة بـ5 مدن جديدة 2 فبراير المقبل

حددت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مواعيد إجراء القرعة العلنية اليدوية للحاجزين لقطع الأراضى السكنية المميزة، بمدن: السادات، والعاشر من رمضان، وبدر، وسوهاج الجديدة، والمنيا الجديدة، التى تم التقدم لحجزها خلال الفترة من 24/11/2015 وحتى 10/12/2015، حيث سيتم إجراء القرعة فى المدن تباعاً ابتداء من الثلاثاء الموافق 2/2/2016 وحتى السبت الموافق 6/2/2016.

وقال المهندس طارق السباعى، المشرف على قطاع الشئون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة: سيتم إجراء القرعة بمدينة السادات، لقطع أراضى المناطق السكنية (14-21-22-29)، يوم الثلاثاء 2/2/2016، وبمدينة العاشر من رمضان، لقطع أراضى الحى 13 بالمجاورتين (81، 88)، يوم الأربعاء 3/2/2016، وفى اليوم نفسه سيتم إجراء القرعة بمدينة بدر لقطع أراضى الحى المتميز بالمنطقتين الخامسة والسادسة، مشيراً إلى أن مكان إجراء قرعة هذه المدن فى استاد المقاولون العرب.

وأضاف المشرف على قطاع الشئون التجارية والعقارية بالهيئة: سيتم يوم السبت 6/2/2016، إجراء القرعة لأراضى منطقة 55 فداناً بمدينة سوهاج الجديدة، وذلك بالمقر المؤقت لجهاز المدينة، كما سيتم إجراء القرعة لأراضى منطقة الامتداد بالمجاورة الثالثة بمدينة المنيا الجديدة، وذلك بمقر جهاز المدينة.

وأوضح المهندس طارق السباعى، أنه سيتم السماح للحاجزين فقط بموجب إيصال سداد مقدم الحجز بحضور القرعة العلنية، مشيراً إلى أن التواجد سيكون ابتداء من الساعة العاشرة صباحاً، وسيتم غلق الأبواب فى الساعة الثانية عشرة ظهراً للبدء فى إجراءات القرعة العلنية.

وأشار إلى أن الحاجزين الذين لم يوفقوا فى القرعة العلنية يمكنهم فتح حساب مميز ببنك التعمير والاسكان لإيداع مبلغ جدية الحجز السابق سداده مضافاً إليه العائد المقرر، مع التمتع بمزايا عديدة، موضحاً أنه فى حال رغبة الحاجز فى استرداد المقدم مضافا إليه العائد، فيمكن التقدم لأى فرع من فروع بنك التعمير والإسكان، اعتباراً من يوم الأحد الموافق 14/2/2016، خلال أيام العمل الرسمية وذلك من الساعة 3 وحتى الساعة 5 مساءً.