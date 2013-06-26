كيف يمكن علاج ضعف الانتصاب الناتج عن الإصابة بمرض السكر؟

أرسل قارئ يقول، أنا رجل عمرى 58 عاما، وقد أصبت منذ عدة سنوات بمرض السكر ومع الانتظام فى العلاج أصبح مستوى السكر بالدم منتظم إلى حد كبير، ولكن المشكلة التى أعانى منها منذ أن أصبت بالسكر هى ضعف الانتصاب، مع العلم أنى اعتدت على تناول حبوب منشطة قبل الجماع، ولكن مع مرور الوقت ضعف تأثير تلك الأقراص وأحيانا لا يحدث انتصاب، فما سبب استمرار تلك المشكلة على الرغم من تنظيمى لنسبة السكر؟

يجيب عن هذا السؤال الدكتور حامد عبد الله أستاذ الأمراض الجلدية والذكورة والعقم جامعة القاهرة قائلا:

على الرغم من أن الإصابة بمرض السكر تؤثر بشكل مباشر على انتصاب العضو الذكرى إلا أن تنظيم نسبته فى الدم لا يعنى بالضرورة انتهاء مشكلة ضعف الانتصاب، وذلك يرجع إلى عامل آخر وهو عامل التأثير الزمنى لمرض السكر، فالإصابة بهذا المرض لفترة طويلة يؤثر بالسلب على سلامة الأعصاب حتى وإن تم تنظيم تلك النسبة فإن تأثيره السلبى على الأعصاب يبقى موجودا.

وعلاج تلك الحالة يتم على مرحلتين هما:

المرحلة الأولى: التخلص من العوامل الأخرى المساعدة على ضعف الانتصاب مثل التدخين، ارتفاع ضغط الدم، ارتفاع نسبة الكوليسترول، وغالبا ما تتحسن الحالة بشكل كبير بعد علاج تلك العوامل ولا يتطلب الأمر سوى تناول الأقراص المنشطة.

المرحلة الثانية: وهى المرحلة التى نلجأ إليها فى حالة عدم تحسن الحالة على الرغم من علاج جميع المشكلات السابق ذكرها، وهنا يتم اللجوء إلى العلاج من خلال حقن العضو الذكرى قبل الجماع بحقنة موضعية يتدرب عليها المريض بالاستعانة بالطبيب المعالج.