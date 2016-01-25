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الشيخ محمد حسان بعد سماع شائعة وفاته: "اللهم ارزقنا حسن الخاتمة"

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الشيخ محمد حسان بعد سماع شائعة وفاته: "اللهم ارزقنا حسن الخاتمة" الشيخ محمد حسان بعد سماع شائعة وفاته: "اللهم ارزقنا حسن الخاتمة"
"اللهم ارزقنا حسن الخاتمة"، دعاء ردده الشيخ محمد حسان الداعية الإسلامى بين عدة أدعية رددها، بعدما سمع بشائعة وفاته التى انتشرت خلال الأيام الماضية، وأوضحت مصادر مقربة من أسرة "حسان" أن هناك حالة استياء تنتاب جموع أفراد الأسرة بعد انتشار شائعة وفاة الشيخ "حسان".

وأشارت المصادر لـ"اليوم السابع" إلى أن أفراد عائلة الشيخ حسان يرددون عبارات تعبر عن استيائهم والتى منها "كلنا هنموت وحسبنا الله ونعم الوكيل وربنا ينتقم" فى إشارة منهم لمصدر الشائعة.

وانتشرت مزاعم عن وفاة محمد حسان، الأمر الذى كذبته مصادر بقناة الرحمة الفضائية التى يمتلكها محمد حسان، مشيرة إلى أنها عارية تماما من الصحة وأنه – أى حسان- يصور حاليا حلقات برنامج تفسير القرآن الذى بدأه منذ فترة، كما لفتت إلى أنه انتهى الأسبوع الماضى من تسجيل حلقة فى برنامج القضية الذى يعرض على القناة.

وأكد علاء العشرى منسق حملة دافع، المهتمة بالدفاع عن العلماء لـ"اليوم السابع"، أنه يتواصل مع الشيخ محمد حسان ويعلم أنه يتمتع بصحة جيدة، وأن الشائعات التى تتناول حالته الصحية تصدر عمن وصفهم بالراغبين فى الشهرة عبر شبكات التواصل الاجتماعى.
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