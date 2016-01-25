احتفالاً بثورة يناير.. مسيرة بـ"التحرير" تهتف: "الجيش والشعب إيد واحدة"

كتب مصطفى السيد ابراهيم سعيد أحمد عيسى
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تعليقات (5)
2
ميدان التحرير للى بيحب مصر وبيصون تراب مصر
بواسطة: وائلبتاريخ: الإثنين، 25 يناير 2016 11:44 ص
لسان حال شعب مصر وجيش مصر وشرطه مصر يقول من حبنا حبناه وصار متاعنا متاعه ومن كرهنا كرهناه ويحرم علينا اجتماعه اللى بيحب جيش مصر وشرطه مصر وتراب مصر يفتح له الميدان واللى يخرب ويدمر ويحرق ويقتل يحرم عليه دخول الميدان
3
ميدان التحرير للى بيحب مصر وبيصون تراب مصر
بواسطة: وائلبتاريخ: الإثنين، 25 يناير 2016 11:44 ص
لسان حال شعب مصر وجيش مصر وشرطه مصر يقول من حبنا حبناه وصار متاعنا متاعه ومن كرهنا كرهناه ويحرم علينا اجتماعه اللى بيحب جيش مصر وشرطه مصر وتراب مصر يفتح له الميدان واللى يخرب ويدمر ويحرق ويقتل يحرم عليه دخول الميدان
4
الجيش والشرطة والشعب يد واحد كده الكلام الصح
بواسطة: احمدبتاريخ: الإثنين، 25 يناير 2016 11:50 ص
وتكملة للهتاف الاخوان خرفان وتحيا مصر
5
و حتفضل مصر ..تحيا مصر
بواسطة: Mamdouh Ramadanبتاريخ: الإثنين، 25 يناير 2016 11:54 ص
شعب و جيش و شرطة ..مصريين و ليسوا خونة او مرتزقة لتنظيم او جماعة ..مصر اولا يا ولاد الارهابية .تحيا مصر
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1
احداث 25 يناير 2011
بواسطة: نبيلى محمود والىبتاريخ: الإثنين، 25 يناير 2016 11:42 ص
المقدمات تقود دائما وأبدا للنتائج والأعمال بخواتيمها على أرض الواقع وليست بالأمنيات وأحداث 25 يناير 2011 قادت مصرفى النهاية وأوصلتها للخراب والخسائر والشهداء أما ثورة 30 يونيو 2013 فلقد قادت مصر الى الاستقرار والديمقراطية والطريق الى التنمية المستدامة أما الشعارات البراقة وادعاءات البعض من النخب ومقالات بعض المتحزلقين وبطولات البعض على الفضائيات فهى لاتغنى ولاتسمن من جوع لأنها نمور من ورق ...