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لجنه فرز الأجهزة الطبية بمستشفى جامعة المنيا تعثر على طوب بدلا من الأجهزة

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لجنه فرز الأجهزة الطبية بمستشفى جامعة المنيا تعثر على طوب بدلا من الأجهزة لجنه فرز الأجهزة الطبية بمستشفى جامعة المنيا تعثر على طوب بدلا من الأجهزة
عثرت لجنة الجرد السنوى بمستشفى المنيا الجامعى، على مجموعة من الطوب الأحمر بداخل كراتين الأجهزة الطبية، وذلك خلال فحص الأجهزة التى تم استلامها وتخزينها بمخزن المستشفى، وتم تحرير محضر بذلك.

اليوم السابع -1 -2016

جاء بمحضر الجرد السنوى أن اللجنة المكلفة قامت بالفرز والجرد لمخزن الأجهزة الطبية بفندق الجامعة، وبعد الجرد وجدت اللجنة أن جميع الأصناف المدونة بمحضر الجرد موجودة عدا جهازين كبسولة عمليات، تبين بعد فتح 3 كراتين خاصة بمشتملات الكبسولة وجد الكراتين فارغة وبأسفلها طوب أحمر مفرغ مع العلم بأن الكراتين مغلقة بإحكام شديد، وقال أمين المخزن إن الشركة الموردة للأجهزة شددت على عدم فتح الكراتين إلا من خلالها.

اليوم السابع -1 -2016

أضاف التقرير أنه يرى أن الشركة قامت بالتدليس على المستشفى بعدم توريد الكبسولة ووضع الطوب بالصناديق بدلا منه.

فيما قال الدكتور جمال أبو المجد رئيس جامعة المنيا، إنه يتم الآن التحقيق فى الواقعة، وسوف تعد الرقابة والمتابعة بالجامعة تقريرا مفصلا عن الواقعة وإذا ثبت صحتها سوف يتم إحالة المسئولين إلى النيابة العامة وليس الإدارية.

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