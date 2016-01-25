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ضبط 20 هاربا من أحكام قضائية فى حملة أمنية بالسويس

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ضبط 20 هاربا من أحكام قضائية فى حملة أمنية بالسويس ضبط 20 هاربا من أحكام قضائية فى حملة أمنية بالسويس
تمكن ضباط المباحث الجنائية بمديرية أمن السويس خلال حملة أمنية موسعة أمس من ضبط 20 من الهاربين من أحكام قضائية.

كان أصدر اللواء مجدي عبد العال مدير أمن السويس تعليمات لأدارة البحث الجنائي برئاسة العميد محمد والي ورئيس المباحث محمد شرباش بشن حملات موسعة لضبط الخارجين على القانون ، حيث أسفرت الحملات عن ضبط 10 من الخارجين عن القانون ومشتبه فيهم ، كما تم ضبط 8 عنصر مسجل خطر و3 دراجة بخارية بدون لوحات معدنية أثناء تمشيط عدد من الأحياء.

حيث تم التحفظ على المتهمين وجاري تحرير محاضر بالوقائع وأخطار النيابة لتولى التحقيقات.
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