رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية يحث العاملين على رفع كفاءة العمل

عقد اللواء محمود نافع، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، اجتماعا موسعا، اليوم الاثنين، بحضور قيادات الشركة، لمناقشة آليات العمل، وحث الجميع على استمرار الصحوة للعاملين بالشركة، والحرص على رفع الكفاءة بالأداء.

من جانبه أكد رئيس شركة الصرف الصحى على استعداد الشركة لاستقبال الأمطار فى موجات الطقس السيئ بالإسكندرية، من خلال انتشار السيارات المجهزة بالبؤر الساخنة التى تمثل تجمعات للمياه، والدفع بها فى حالة الطوارئ وهطول الأمطار الغزيرة.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من الخطة العاجلة لحل أزمة تصريف مياه الأمطار، وجارى العمل على استكمال الخطة طويلة الأمد لحل الأزمة.

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