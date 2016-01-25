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استمرار إغلاق ميناء دمياط بسبب سوء الأحوال الجوية

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استمرار إغلاق ميناء دمياط بسبب سوء الأحوال الجوية استمرار إغلاق ميناء دمياط بسبب سوء الأحوال الجوية
تسود حالة من الطقس السيئ معظم مدن محافظة دمياط وخاصة المدن الساحلية، كما تعرضت معظم المناطق لسقوط أمطار وموجة من الصقيع الرياح.

وتأثرت حركة البيع والشراء فى معظم الأسواق والمحال التجارية، كما تأثرت حركة الصيد بأسطول عزبة البرج وبحيرة المنزلة بسبب شدة الرياح وارتفاع الأمواج.

ومن ناحية أخرى، أكد ممدوح الشيطى المتحدث الإعلامى لميناء دمياط لـ"اليوم السابع"، أن الميناء مازال مغلقا بسبب سرعة الرياح التى بلغت 30 عقدة وارتفاع الأمواج إلى 3 أمتار، ويوجد بالميناء 26 سفينة متنوعة بينها 3 سفن حاويات وسفينة غاز.

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