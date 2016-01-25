أخبار عاجلة

أحمد مرتضى منصور تعليقاً على إيناسيو: المدرسة التدريبية البرتغالية لها بصمة جيدة في الزمالك -
القاهرة أبوظبي: تقرير عن "إيناسيو" المدير الفني الجديد لفريق الزمالك -
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور يرد على هزيمة نادي الزمالك ثلاث مرات متتالية -
فيديو| أبو ريدة: تلقيت تهديدات بالسجن.. ورفضت استخدام ورقة الـ«فيفا» -
سموحة يكشف سر رحيل أيمن أشرف وتوقيعه للأهلي -
كريم عبد الجواد يتأهل لدور الـ16 لبطولة الجونة للإسكواش -
فيديو| لاعب النصر السابق يهاجم كهربا: يجب معاقبته على تصرفه الغير أخلاقي -
مساء dmc - المهندس / أحمد السويدي رجل الأعمال: تعويم الجنيه أنقذ الصناعة والصادرات زادت -
القاهرة أبوظبي - أخر الأخبار الرياضية المصرية .. السبت 08 إبريل 2017 -
العرب اليوم: أسطول إيراني يتجه إلى عمان وقصف أقدم مساجد دمشق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

الإسماعيلي يخصم 50 ألف جنيه من كل لاعب بعد الخسارة أمام دجلة

Google+ Print
الإسماعيلي يخصم 50 ألف جنيه من كل لاعب بعد الخسارة أمام دجلة الإسماعيلي يخصم 50 ألف جنيه من كل لاعب بعد الخسارة أمام دجلة

قرر مجلس إدارة الإسماعيلي خصم مبلغ 50 ألف جنيه من كل لاعب بالفريق بعد الخسارة أمام وادي دجلة الأحد في الجولة الـ16 من الدوري المصري الممتاز.

وواصل الدراويش نزيف النقاط في المسابقة المحلية وتلقى الخسارة السادسة هذا الموسم والثالثة مع مدربه الجديد التونسي نصر الدين النابي.

وأصبح الأخير مهددا بالإقالة بعد خسارة الفريق على ملعبه في الإسماعيلية أمام دجلة بهدف دون رد تسبب فيه الحارس محمد صبحي.

ويحتل الإسماعيلي المركز الـ11 في الدوري برصيد 18 نقطة بعدما كان في المراكز الأولى مع الأسابيع الأولى من المسابقة حين كان يقوده مدرب الزمالك الحالي أحمد حسام ميدو.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع