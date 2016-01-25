الإسماعيلي يخصم 50 ألف جنيه من كل لاعب بعد الخسارة أمام دجلة

قرر مجلس إدارة الإسماعيلي خصم مبلغ 50 ألف جنيه من كل لاعب بالفريق بعد الخسارة أمام وادي دجلة الأحد في الجولة الـ16 من الدوري المصري الممتاز.

وواصل الدراويش نزيف النقاط في المسابقة المحلية وتلقى الخسارة السادسة هذا الموسم والثالثة مع مدربه الجديد التونسي نصر الدين النابي.

وأصبح الأخير مهددا بالإقالة بعد خسارة الفريق على ملعبه في الإسماعيلية أمام دجلة بهدف دون رد تسبب فيه الحارس محمد صبحي.

ويحتل الإسماعيلي المركز الـ11 في الدوري برصيد 18 نقطة بعدما كان في المراكز الأولى مع الأسابيع الأولى من المسابقة حين كان يقوده مدرب الزمالك الحالي أحمد حسام ميدو.