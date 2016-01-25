السقا لـ في الجول: مصر كلها تتأثر بمعاناة الأهلي.. والاستقرار هو سر النجاح

عبر عبد الظاهر السقا لاعب منتخب مصر السابق عن حزنه لحل مجلس إدارة الأهلي الذي قرر وزير الرياضة تعيينه بشكل مؤقت بعد حكم المحكمة.

ويرى السقا أن تأثر الأهلي بعدم الاستقرار الإداري سيؤثر بالتبعية على الرياضة المصرية ككل لأنه ناد كبير كان دائما يضرب به المثل في حسن واستقرار الإدارة.

وقال السقا لـFilGoal.com:"حزين لأرى هذا الكيان الكبير يهتز بهذا الشكل، فهذا يؤثر على مصر كلها. لا يوجد أحد فوق القانون، وطالما أن الوزير تعامل بشكل قانوني وقرر تعيين المجلس نفسه لابد أن نؤيد ذلك جميعا".

وأضاف "الاستقرار هو سر نجاح أي منظومة في الدنيا، من الصعب أن ترى مؤسسة غير مستقرة وناجحة في نفس الوقت".

وتابع "الأهلي دائما كان يتميز بالاستقرار، لم أر مطلقا صالح سليم يعلق لافتات دعائية أو حسن حمدي يقوم بذلك، الانتخابات أيامهم كانت مجرد إجراءات وكان معلوم مسبقا من الذي سيتولى رئاسة النادي. هذا كان سر نجاح الأهلي الذي كان يضرب به المثل".

وواصل "مجلس الإدارة عمله ليس فني فقط، فهو مسؤول عن كل الأنشطة، لا تجوز أبدا محاسبته على نتائج الكرة فحسب، من المفترض أن يقوم بما عليه ولو هناك تقصير أو خطأ يحاسب عليه فقط وليس كل شيء".

وأتم "أنا مع الاستقرار لأنه سر النجاح".