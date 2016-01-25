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لاعب دجلة: لم أكن أتوقع هدفي ضد الإسماعيلي.. وكارترون ' عالمي '

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لاعب دجلة: لم أكن أتوقع هدفي ضد الإسماعيلي.. وكارترون ' عالمي ' لاعب دجلة: لم أكن أتوقع هدفي ضد الإسماعيلي.. وكارترون ' عالمي '

"الهدف؟ لم أحتفل به إلا عندما ركض اللاعبين حولي" بهذه التصريحات بدأ متوسط ميدان وادي دجلة محمد هلال تصريحاته عقب قيادته لفريقه بالفوز على حساب الإسماعيلي بهدف مقابل لاشيء.

وجاء هدف هلال في الدقيقة 48 من عمر المباراة بعد تسديدة خدعت حارس الإسماعيلي محمد صبحي.

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وفي تصريحات خاصة لـFilGoal.com قال هلال في هذا السياق "أنا سعيد للغاية بهذا الهدف، صحيح أنني لم أكن أتوقع أن يدخل في مرمى محمد صبحي بهذه الطريقة، لكنني كنت أتوقع أن أسجل في هذه المباراة".

لاعب وادي دجلة السابق واصل تصريحاته قائلا "لم أحتفل بالهدف إلا عندما ركض لاعبي وادي دجلة حولي، لأنني لم أكن أتوقع أن الكرة سكنت الشباك".

وأنهى اللاعب الشاب "مدرب الفريق الجديد باتريس كارترون مدرب عالمي، ويعطيني ثقة كبيرة جدا في الملعب".

ويحتل دجلة حاليا المركز الـ13 في الدوري برصيد 17 نقاط بعد فوزين متتاليين.

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