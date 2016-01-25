لو بتعمل رجيم ووزنك ثابت.. اطمن على الغدة الدرقية

أسباب عدم ثبات الوزن أثناء الرجيم

اضطراب الغدة الدرقية

مشكلة ثبات الوزن رغم اتباع نظام غذائى " رجيم " مشكلة تؤرق كثير من الراغبين فى إنقاص وزنهم.>ويقول دكتور معتز عبد العزيز، أخصائى التغذية العلاجية وعلاج السمنة والنحافة، إن أسباب مشكلة ثبات الوزن رغم اتباع نظام غذائى لإنقاص الوزن له أسباب مرضية أهمها:>ويساهم حدوث اضطراب بالغدة الدرقية سواء بزيادة أو نقص نشاطها فى حدوث خلل بها يتسبب ذلك فى اضطراب نتائج النظام الغذائى.

وأوضح د.معتز أن أعراض الإصابة بخلل الغدة الدرقية عديدة، منها جفاف جلد المريض وتقصف شعره وضعف ذاكرته وزيادة وزنه رغم قلة تناوله الطعام، ناصحا المريض بالتوجه للطبيب وإجراء فحص الغدة الدرقية "t3t4tsh"، للتأكد من عدم وجود خلل فى الغدة الدرقية.