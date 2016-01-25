هيئة صحة إنجلترا: بدء استخدام عقار جديد لمرضى سرطان البروستاتا

أكدت هيئة الصحة الوطنية البريطانية أن العقار الخاص بسرطان البروستاتا الذى يمكنه إطالة مدة العلاج لمدة عام أو أكثر سيتم تقديمه للرجال بمجرد تشخيص المرض.

وأشارت إلى أن العقار "دوكيتاكسيل" الكيماوى سيقدم فورا إلى مرضى "سرطان البروستاتا" فور تشخيصهم دون الحاجة إلى الانتظار حتى تثبت الأدوية الأخرى فشلها.

وأعرب الدكتور جوناثان فيلدين من هيئة صحة إنجلترا عن سعادته البالغة بتقديم العلاج ونشره على نطاق أوسع كما ثبت أن له فوائد كبيرة للمرضى.

وقال "ظهرت أدلة جديدة دقيقة أن لهذا الدواء يجلب فوائد كبيرة للمرضى المصابين بسرطان البروستاتا فى مرحلة متقدمة".

وأشارت التجارب التى أجريت على المرضى أن العلاج "دوكيتاكسيل" يمكن أن يحسن ويزيد من فرص البقاء على قيد الحياة بنسبة تصل إلى 15 شهرا عندما تستخدم جنبا إلى جنب مع الأدوية الأخرى.

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