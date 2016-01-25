أخبار عاجلة

أحمد مرتضى منصور تعليقاً على إيناسيو: المدرسة التدريبية البرتغالية لها بصمة جيدة في الزمالك -
القاهرة أبوظبي: تقرير عن "إيناسيو" المدير الفني الجديد لفريق الزمالك -
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور يرد على هزيمة نادي الزمالك ثلاث مرات متتالية -
فيديو| أبو ريدة: تلقيت تهديدات بالسجن.. ورفضت استخدام ورقة الـ«فيفا» -
سموحة يكشف سر رحيل أيمن أشرف وتوقيعه للأهلي -
كريم عبد الجواد يتأهل لدور الـ16 لبطولة الجونة للإسكواش -
فيديو| لاعب النصر السابق يهاجم كهربا: يجب معاقبته على تصرفه الغير أخلاقي -
مساء dmc - المهندس / أحمد السويدي رجل الأعمال: تعويم الجنيه أنقذ الصناعة والصادرات زادت -
القاهرة أبوظبي - أخر الأخبار الرياضية المصرية .. السبت 08 إبريل 2017 -
العرب اليوم: أسطول إيراني يتجه إلى عمان وقصف أقدم مساجد دمشق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

مرور بنى سويف يوزع الورود والأعلام على المواطنين

Google+ Print
مرور بنى سويف يوزع الورود والأعلام على المواطنين مرور بنى سويف يوزع الورود والأعلام على المواطنين

مرور بنى سويف يوزع الورود والأعلام على المواطنين

قامت إدارة مرور بنى سويف برئاسة العقيد حسام الشايب مديرإدارة مرور بنى سويف ، وبالاشتراك مع الضباط والأفراد العاملين بالادارة منذ الساعات الأولي من صباح اليوم بتوزيع الورود والأعلام على المواطنين بالشوارع والميادين العامةإحتفالاً بأعياد الشرطه.

وأكد العقيد الشايب أن هذا الإحتفال جاء لنؤكد للشعب أننا لانستطيع الإحتفال بثورة 25 يناير دون شعبنا العظيم.

وأشارمديرإدارة مرور بنى سويف إلى أن الشرطة والشعب نسيج واحد لا يتجزأ ، وستظل الشرطه المصرية والقوات المسلحة الدرع الواقى لحماية الشعب وعيد الشرطه هو عبد الشعب.

واضاف العقيد الشايب  أن الشرطه على إستعداد تام للتضحيه بأرواحهم لحمايه الشعب وممتلكاته ونكون يد واحدة شرطه وشعب وجيش ضد الإرهاب الغاشم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا