مرور بنى سويف يوزع الورود والأعلام على المواطنين

قامت إدارة مرور بنى سويف برئاسة العقيد حسام الشايب مديرإدارة مرور بنى سويف ، وبالاشتراك مع الضباط والأفراد العاملين بالادارة منذ الساعات الأولي من صباح اليوم بتوزيع الورود والأعلام على المواطنين بالشوارع والميادين العامةإحتفالاً بأعياد الشرطه.

وأكد العقيد الشايب أن هذا الإحتفال جاء لنؤكد للشعب أننا لانستطيع الإحتفال بثورة 25 يناير دون شعبنا العظيم.

وأشارمديرإدارة مرور بنى سويف إلى أن الشرطة والشعب نسيج واحد لا يتجزأ ، وستظل الشرطه المصرية والقوات المسلحة الدرع الواقى لحماية الشعب وعيد الشرطه هو عبد الشعب.

واضاف العقيد الشايب أن الشرطه على إستعداد تام للتضحيه بأرواحهم لحمايه الشعب وممتلكاته ونكون يد واحدة شرطه وشعب وجيش ضد الإرهاب الغاشم.