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مساعدات شتوية بـ 6 ملايين درهم للاجئين السوريين في لبنان

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مساعدات شتوية بـ 6 ملايين درهم للاجئين السوريين في لبنان مساعدات شتوية بـ 6 ملايين درهم للاجئين السوريين في لبنان

 تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تقدم مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية مساعدات شتوية عاجلة بقيمة ستة ملايين درهم إلى اللاجئين السوريين في لبنان والمتضررين من موجة البرد التي تجتاح المنطقة حاليا.

تأتي هذه المساعدات الشتوية العاجلة تضامنا من دولة الإمارات مع الشعب السوري الشقيق حتى يتمكن من مواجهة موجة البرد الشديد.

وتغطي هذه المساعدات أماكن تواجد السوريين في جميع المحافظات اللبنانية.

وتتضمن المساعدات الشتوية " البطانيات والملابس والمواد الغذائية " التي سيتم شراؤها من الأسواق اللبنانية بالتنسيق مع سفارة الدولة في لبنان.

 

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