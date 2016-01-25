قوات الحماية المدنية تسيطر على حريق خط الغاز بدمياط

تمكنت قوات الحماية المدنية والطوارىء بوزارة البترول من السيطرة على حريق خط الغاز القادم من بورسعيد والواصل الى المنطقة الحرة بميناء دمياط وجارى حاليا عملية تبريد المواسير.

وكان خط الغاز القديم قد انفجر مساء امس عند منطقة محبس 24 بالقرب من الطريق الدولى وترعة السلام ، فتوجهت على الفور قوات الحماية الى مكان الحادث.

وقامت الشركة المصرية للغازات السائلة “جاسكو ” بغلق المحبس الرئيسي علي ترعة السلام والمحبس الآخر ، حيث انخفضت ألسنة اللهب والتي انتهت تماما ، وقد تدخلت قوات الحماية المدنية لتبريد المواسير قبل وبعد موقع الانفجار ، حيث تم فجر اليوم السيطرة تماما علي الموقف ولا توجد أية إصابات أو خسائر في الأرواح.