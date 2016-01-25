العراقيون والسعوديون أكبر مشترين للعقارات في تركيا

ذكرت مؤسسة الاحصاء التركية، أن العراقيون احتلوا مقدمة قائمة مشتري العقارات في تركيا خلال العام 2015، فيما جاء السعودييون في المرتبة الثانية في القائمة.

وأشارت المؤسسة، إلى أن مشتريات السعوديين من المساكن في تركيا بلغت 2704 عقارات خلال العام 2015، بينما بلغت مشتريات العراقيين 4228 عقاراً، وجاء الكويتيون في المرتبة الثالثة، حيث قاموا بشراء 2130 عقارًا، حسب ما أفادت العربية نت.

وأكد التقرير أن نسبة بيع العقارات التركية ارتفعت بنسبة تصل إلى 10.6% خلال العام 2015، مقارنة بالعام 2014، حيث بلغ عدد العقارات المباعة خلال 2015 أكثر من 1.2 مليون وحدة، كان لمدينة اسطنبول نصيب الأسد منها، إذ حلت في المرتبة الأولى من بين المدن التركية بعد أن بيع فيها أكثر من 239 ألف عقار، تلتها أنقرة بأكثر من 146 ألف وحدة عقارية.