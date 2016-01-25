ضبط صاحب مخبز بحوزته 36 طن دقيق مدعم قبل بيعها فى السوق السوداء بالجيزة

تمكنت مباحث التموين بالجيزة من ضبط كمية من الدقيق المدعم بحوزة صاحب مخبز قبل بيعها فى السوق السوداء، بلغ وزنها 36 طنا، وتم ضبط صاحب المخبز، وأخطرت النيابة للتحقيق.

وردت معلومات لضباط مباحث التموين بالجيزة، تفيد بيع صاحب مخبز بمنطقة الصف الدقيق المدعم فى السوق السوداء، مما يؤدى إلى إهدار المال العام.

وبشن حمله أمنية استهدفت المخبز تم ضبط مالكه وبحوزته 36 طن دقيق مدعم قبل بيعها فى السوق السوداء، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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