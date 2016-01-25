عباس عراقجى : على إيران والسعودية تخفيف التوترات بينهما

>قال عباس عراقجى نائب وزير الخارجية الإيرانى اليوم الاثنين إن إيران والسعودية عليهما اتخاذ كل خطوة ممكنة لنزع فتيل التوترات بينهما.

وتصاعدت التوترات بين الرياض وطهران منذ أن أعدمت السعودية رجل الدين الشيعى البارز نمر النمر فى الثانى من يناير مما دفع محتجين إيرانيين إلى اقتحام السفارة السعودية فى طهران والقنصلية السعودية فى مشهد لتعلن الرياض قطع العلاقات مع إيران.

وقال عراقجى للصحفيين فى مؤتمر عن الطيران فى طهران "نحن مستعدون لدراسة أى مبادرة يمكنها مساعدة هذه المنطقة فى أن تصبح أكثر استقرارا وبالطبع أكثر أمانا حتى يمكننا محاربة التحدى الحقيقى والتهديد الحقيقى فى المنطقة وهو الإرهاب والتطرف وبالطبع الطائفية التى تعد تهديدا كبيرا لنا جميعا فى المنطقة."

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