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التحقيق مع سيدة لاتهامها بالشروع فى قتل قس بالمنيا

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التحقيق مع سيدة لاتهامها بالشروع فى قتل قس بالمنيا التحقيق مع سيدة لاتهامها بالشروع فى قتل قس بالمنيا
تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا فى إحباط مخطط لسيدة قبطية للتخلص من أحد القساوسة بقرية يردونها التابعة لمركز مطاى، وتم القبض عليها وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

ترجع أحداث الواقع عندما لمحضر الشرطة تم تحريره بمركز شرطة مطاى فى اعترافات "على.م" 43 سنة عاطل من مطاى، أنه تلقى اتصالا من "مريم .ع "، 37 سنة ربة منزل وطلبت منه شراء مادة سامة مقابل حصوله على 50 ألف جنيه، حيث كانت المتهمة تخطط لوضع السم لأحد القساوسة بكنيسة مار جرجس للأقباط الأرثوذكس بناحية قرية بردنوها للتخلص منه لسوء معاملته لها.

أمر اللواء رضا طبلية، مدير أمن المنيا، بتشكيل فريق بحث من البحث الجنائى بقيادة العميد عبد الفتاح الشحات رئيس مباحث المديرية، والتى تمكنت من ضبط المتهمة ومواجهتها باعترافات المتهم الأول أنكرت الاتهامات التى نسبت إليها وقررت أنها طلبت المادة السامة من المذكور دون عقد النية فى إيذاء أحد.

وبالكشف جنائيا عن المبلغ تبين أنه سبق اتهامه فى 18 قضية متنوعة آخرها القضية رقم 1133لسنة 2015 إدارى مركز مطاى أقراص مخدرة، وبإجراء التحريات السرية، تبين أن المذكورة معروفة عنها سوء السمعة والسلوك وترتبط بعلاقة عاطفية مع المبلغ، وكانت ترغب فى تقديم المادة السامة للقمص راعى الكنيسة لرفضه مساعدتها ماديا لسوء سلوكها، تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة.

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