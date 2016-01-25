ضبط 1500 كيلو دقيق مجهول المصدر قبل بيعها فى السوق السوداء بالمنوفية

تمكنت مباحث التموين بالمنوفية من طن ونصف الطن دقيق مجهول المصدر، وذلك قبل بيعها فى السوق السوداء، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.إعلان - Ads إعلان - Ads
كان قد تلقى اللواء محمد مسعود، مدير أمن المنوفية، إخطارا من العقيد مجدى جميل، رئيس مباحث التموين، يفيد تحرير القضية رقم 1213 جنح مركز السادات لسنة 2016 ضد/ أحمد. ع. م. ع مسئول عن مخبز أفرنجى بدائرة المركز، وتم ضبط (1 طن دقيق فاخر استخراج 72%) مجهول المصدر.
كما تم تحرير القضية رقم 1214 جنح مركز السادات لسنة 2016 ضد/ مصطفى. ح. م. ح مسئول عن محل بقالة بدائرة المركز، وتم ضبط (375 كجم أرز) مجهول المصدر. وكذلك القضية رقم 1215 جنح مركز السادات لسنة 2016 ضد/ أسامة. ع. م. ع مسئول عن محل بقالة بدائرة المركز، وتم ضبط (500 كجم دقيق فاخر استخراج 72%) مجهول المصدر.