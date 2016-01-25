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ضبط صاحب سوبر ماركت بحوزته بندقية آلية وذخيرة بأطفيح

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ضبط صاحب سوبر ماركت بحوزته بندقية آلية وذخيرة بأطفيح ضبط صاحب سوبر ماركت بحوزته بندقية آلية وذخيرة بأطفيح
ألقت مباحث الجيزة القبض على صاحب سوبر ماركت بحوزته بندقية آلية وعدد من الطلقات بمنطقة أطفيح، وتمت إحالته إلى النيابة للتحقيق.

كانت قد وردت معلومات لضباط مباحث مركز أطفيح بالجيزة تفيد حيازة صاحب سوبر ماركت لسلاح نارى غير مرخص، وبإعداد كمين له تم القبض عليه وبحوزته بندقية آلية و11 طلقة.

وبمواجهته اعترف بحيازته للسلاح لاستخدامه فى الدفاع عن نفسه، فحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.
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