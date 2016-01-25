سكرتير عام أسيوط يجتمع بأعضاء لجنة المصالحات وخدمة المجتمع

التقى اللواء ماجد عبدالكريم، سكرتير عام محافظة أسيوط، والمشرف العام على لجنة مصالحات المحافظة وخدمة المجتمع ،ا مع المجموعة الأولي من أعضاء

> اللجنة من كافة مراكز المحافظة، وذلك لبحث المشاكل التي تواجه أعضاء اللجنة في إنهاء الخصومات الثأرية.

وأكد اللواء ماجد عبدالكريم ،سكرتير عام المحافظة ، على دعم محافظ أسيوط المهندس ياسر الدسوقي ، وكافة الأجهزة التنفيذية والأمنية في إنهاء كافة الخصومات الثأرية

وقال الشيخ محمد العجمي رئيس لجنة المصالحات خدمة المجتمع باسيوط بان صدر قرار من المحافظ بتشيكل لجنة المحافظة والتي ضمت قامات من ابناء المحافظة لهم باع طويل في العمل الشعبي والمصالحات وعدد من ابناء الاعلام بالمحافظة سوف يسهم بشكل كبير في انهاء الخصومات الثارية بين العائلات.