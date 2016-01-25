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العثور على جثة مجهول الهوية غارقة فى نهر النيل بالجيزة

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العثور على جثة مجهول الهوية غارقة فى نهر النيل بالجيزة العثور على جثة مجهول الهوية غارقة فى نهر النيل بالجيزة
تكثف الإدارة العامة لمباحث الجيزة، جهودها لكشف هوية مجهول عثر على جثته غارقا بنهر النيل، وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

تلقى المقدم هانى عكاشة رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة، بلاغا يفيد بالعثور على جثة أحد الأشخاص غارقة بنهر النيل، وعلى الفور انتقل العقيد طارق حمزة مفتش مباحث غرب الجيزة إلى محل الواقعة، وتمكن رجال الإنقاذ النهرى من انتشال الجثة، وتبين أنها لرجل يرتدى ملابسه كاملة ولم يتم العثور بحوزته على أى أوراق تثبت هويته.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وجار تكثيف التحريات للتوصل لهوية المجهول من خلال نشر فحص بلاغات التغيب التى تم تحريرها فى الآونة الأخيرة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.
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