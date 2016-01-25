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إصابة ضابط شرطة فى انقلاب سيارة بالمنيا

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إصابة ضابط شرطة فى انقلاب سيارة بالمنيا إصابة ضابط شرطة فى انقلاب سيارة بالمنيا
أصيب ضابط شرطة من قوة مباحث مركز العدوة، فى انقلاب سيارته الملاكى أثناء توجهه لعمله.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن المنيا، إخطارا من العميد عبد الفتاح الشحات رئيس مباحث المديرية، يفيد انقلاب السيارة رقم 103377 ملاكى المنيا، قيادة النقيب "أحمد .ر" ضابط من قوة مباحث العدوة.

وبالانتقال والفحص تبين سقوط السيارة فى أحد المصارف بمركز العدوة وتم نقله إلى المستشفى العام بمركز العدوة، وبالفحص تبين أنه مصاب بكسر بالفخذ الأيمن وجروح بالعين وكدمات مختلفة، تحرر عن الواقعة المحضر اللازم.

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