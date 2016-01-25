العثور على عبوة ناسفة بموقف الأتوبيسات بمحرم بك فى الإسكندرية

يقوم خبراء المفرقعات والحماية المدنية الآن بمحاولة تفكيك عبوة ناسفة، عثر عليها أسفل أحد الأتوبيسات بمنطقة موقف أتوبيسات السوبر جيت بمحرم بك.

تلقى اللواء نادر جنيدى، مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية، بلاغاً يفيد بالعثور على جسم غريب أسفل أحد الأتوبيسات بالموقف، وانتقل اللواء عمرو جاب الله مدير إدارة الدفاع المدنى والحماية المدنية، وخبراء المفرقعات، ويتم التعامل مع الجسم الغريب بمعرفة المقدم شريف سلامى.

وانتشرت كلاب الحراسة والمفرقعات لتمشيط المنطقة بالكامل والتأكد من عدم وجود أى أجسام غريبة أو عبوات ناسفة أخرى.