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قيادات المنطقة الجنوبية بالقوات المسلحة تهنئ ضباط الأقصر بأعياد الشرطة

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قيادات المنطقة الجنوبية بالقوات المسلحة تهنئ ضباط الأقصر بأعياد الشرطة قيادات المنطقة الجنوبية بالقوات المسلحة تهنئ ضباط الأقصر بأعياد الشرطة
توجه عدد من قيادات المنطقة الجنوبية بالقوات المسلحة إلى مديرية أمن الأقصر، وقدموا التهنئة لرجال الشرطة بمناسبة احتفالات أعياد الشرطة، وقدمت القيادات العسكرية التهنئة للواء عصام الحملى، مساعد وزير الداخلية مدير الأمن.

وشمل وفد قيادات المنطقة الجنوبية بالقوات المسلحة، كل من اللواء أركان حرب ناصر السيد قائد الغرفة 15 دفاع جوى، واللواء أركان حرب هانى الجيزاوى، قائد المنطقة الجنوبية الجوية، كما توجهوا إلى عدد من أقسام ومراكز الشرطة، والأكمنة المرورية لتقديم التهنئة للأفراد والضباط بعيد الشرطة.

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