مدرب ليفربول:«فيرمينو» أثبت نفسه كمهاجم خطير

قال مدرب ليفربول، يورغن كلوب، إن البرازيلي روبرتو فيرمينو أثبت نفسه كمهاجم خطير يستطيع تسجيل الأهداف بانتظام مع ناديه، في إطار الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

> وأحرز فيرمينو هدفين في فوز ليفربول 5-4 على نوريتش سيتي، السبت، بعدما سجل ثنائية أيضا في التعادل 3-3 مع أرسنال، قبلها بعشرة أيام.

ولم يخيب اللاعب البرازيلي المنضم مقابل 21 مليون جنيه إسترليني، ظن مدربه الألماني كلوب الذي أشركه على حساب المهاجم الأغلى ثمنا، كريستيان بنتيكي.

وجرى طرح عدة تساؤلات حول مدى قدرة فيرمينو على شغل مركز المهاجم الأساسي بمفرده، حين فشل في هز الشباك أمام مانشستر يونايتد، الأسبوع الماضي.

واعتبر كلوب فيرمينو مهاجما ولاعبا ذا نزعة هجومية كبيرة، قائلا إنه قادر على شغل المركز ويستطيع صناعة الأهداف ولديه مرونة في تغيير مركزه ويمر بحالة رائعة.