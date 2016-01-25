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' ميسي كان قريبا من الانضمام إلى إسبانيول '

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' ميسي كان قريبا من الانضمام إلى إسبانيول ' ' ميسي كان قريبا من الانضمام إلى إسبانيول '

أوضح ماوريسيو بوكتينيو مدرب توتنام الحالي أن ليونيل ميسي نجم برشلونة كان قريبا من العمل معه حينما كان مدربا لإسبانيول.

وكان بوكتينيو لاعبا لإسبانيول في الفترة من 2004 لـ2006 ثم عمل مع الفريق كمدرب من 2009 وحتى عام 2012.

وصرح صاحب الـ43 عاما "كنا قريبين من ضم ليونيل ميسي، كنا قريبين للغاية كما لو أنه على بعد سنتيمتر مننا، إنه أمر لا يصدق لكنه كان حقيقيا".

وتابع المدرب الذي فاز مع إسبانيول بكأس الملك كلاعب مرتين "كان ميسي في الـ17 من عمره في موسم 2004-2005 ويلعب لفريق تحت 18 عاما في برشلونة وكان قريبا من الإنضمام إلى إسبانيول، كان قريبا لكنه لم ينضم في النهاية".

وأضاف بوكتينيو "في كرة القدم هناك دائما سؤال (ماذا لو) لكن الأمر في النهاية يدور حول الواقع، إنه ليس حول ما الذي كان سيحدث لو إنضم لإسبانيول".

ومنذ ذلك الحين، سجل ميسي 15 هدف في 24 مباراة ضد إسبانيول بقميص برشلونة في مباريات دربي كتالونيا.

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