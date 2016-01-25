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عمرو زكي لـ في الجول: أعود للملاعب خلال أيام.. وأتلقى اتصالات من لاعبي الزمالك تتمنى رجوعي

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عمرو زكي لـ في الجول: أعود للملاعب خلال أيام.. وأتلقى اتصالات من لاعبي الزمالك تتمنى رجوعي عمرو زكي لـ في الجول: أعود للملاعب خلال أيام.. وأتلقى اتصالات من لاعبي الزمالك تتمنى رجوعي

أكد عمرو زكي مهاجم الزمالك ومنتخب المعتزل نيته العودة للملاعب خلال الأيام القليلة المقبلة.

عمرو زكي ترك الملاعب منذ عام 2013 بعد أن فشلت تجاربه تواليا مع أندية الرجاء المغربي، العهد اللبناني والمقاولون العرب، دون أن يلعب ليضطر لتعليق حذاءه.

وينوي عمرو زكي العودة للملاعب من جديد خاصة أنه مازال في سن الـ32، ويتدرب حاليا مع فريق الشباب في الزمالك.

عمرو زكي قال في تصريحات لـFilGoal.com: "أتلقى باستمرار اتصالات هاتفية من لاعبي الزمالك يطالبونني فيها بالعودة للفريق مرة أخرى".

زكي أوضح "في الفترة الحالية أخوض تدريبات مع فريق الشباب في الزمالك وأنتظر قرار أحمد حسام ميدو المدير الفني للفريق، بشأن عودتي من عدمها".

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وأضاف "ميدو صديقي وتربطني به علاقة رائعة، وأنا تحت أمر النادي في أي وقت وأي مكان، خاصة أنني أعمل على إعادة كامل لياقتي حاليا".

زكي أتبع "إذا لم يقرر الزمالك عودتي فأنا أملك العديد من العروض من أندية في الدوري الممتاز وأندية بالممتاز ب، ولكن الزمالك له الأولوية بطبيعة الحال".

وأتم "انتقالي لنادي جولدي مع إبراهيم سعيد شائعة لأنني لن ألعب في نادي درجة رابعة بكل تأكيد، وفي حال عدم انضمامي للزمالك فستكون الفترة الباقية من هذا الموسم فرصة لإثبات مستواي من جديد، وأن عمرو زكي الحالي لن يقل عن الذي عرفتوه سابقا".

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