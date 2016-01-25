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لو مريض سكر.. طبق سلطة يحميك من ضعف الأعصاب.. اعرف مكوناته

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لو مريض سكر.. طبق سلطة يحميك من ضعف الأعصاب.. اعرف مكوناته لو مريض سكر.. طبق سلطة يحميك من ضعف الأعصاب.. اعرف مكوناته
اضطراب الأعصاب أحد المشاكل الصحية التى يعانى منها الكثيرون، خاصة مرضى السكر، وبالطبع هناك عوامل أخرى تسبب ضعف الأعصاب تتعلق بأسلوب الحياة الخاطئ.

مرض السكر أحد أسباب ضعف الأعصاب
>ويقول الدكتور حسنى الفيومى، استشارى الباطنة والسكر بمستشفى الطلبة التابعة لجامعة المنوفية: "ضعف الأعصاب أحد المشاكل الصحية التى يعانى منها الكثيرون نتيجة أسباب وعوامل مختلفة، منها المرضية التى تساهم فى ضعف الأعصاب وفى مقدمتها السكر الذى يؤثر على الأعصاب خاصة الأعصاب الطرفية.

وتابع د. حسنى: يجب على مرضى السكر الاهتمام بضبط مستوى السكر فى الجسم، لتجنب تعرضهم لمضاعفات المرض التى تسبب التهابات الأعصاب بالإطراف لتشمل الجسم كاملا.

ونصح استشارى الباطنة والسكر مريض السكر بمراعاة التغذية الصحية والسليمة والحرص عل تناول طبق السلاطة، لاحتوائه على مجموعة من الخضراوات مثل البروكلى الذى يحوى فيتامين ج ومضادات الأكسدة والجزر، الذى يحوى مواد الكارتين المفيدة فى تقوية الأعصاب خاصة العصب البصرى، إضافة إلى الفلفل الأخضر.

كما نصح بإضافة عسرة ليمون لتقوية مناعة مريض السكر، وكذلك زيت الزيتون الذى يحوى احماض أمينية تقلل من الكولسترول الضار وتنقى الدم، وجميع هذه العناصر ترفع من قيمة طبق السلاطة الذى يتناوله مريض السكر.

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