دراسة: النظام الغذائى الغنى بالألياف يسهم فى الوقاية من أمراض الرئة

كشفت دراسة طبية أن النظام الغذائى الغنى بالألياف الطبيعية يسهم بصورة مباشرة فى خفض نسبة السكر فى الدم ومستوى الكولسترول فيه، فضلا عن منع الإمساك ودرء فرص الإصابة بسرطان القولون، إلا أن الأبحاث الحديثة تربط بين تناول الألياف وكمياتها وفرص خفض خطر الإصابة بأمراض الرئة.

وأظهر تحليل البيانات المجمعة من المسوحات الصحية الوطنية والتغذية - فحص الباحثون خلالها عددا من البالغين تناولوا الألياف بصورة منتظمة - حيث لوحظ تحسن بصورة كبيرة فى وظائف الرئة مقارنة بنحو 1ر50% بين الأشخاص الذين لم ينتظموا بصورة كبيرة فى تناول الألياف.

وقد لوحظ أنه فى اختبارات التنفس نجح الأشخاص الذين اعتادوا تناول الألياف فى تحقيق قياسات مرتفعة مقارنة بأقرانهم ممن لم يحرصوا على تناول هذه العناصر الغذائية الهامة.