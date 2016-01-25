أخبار عاجلة

أحمد مرتضى منصور تعليقاً على إيناسيو: المدرسة التدريبية البرتغالية لها بصمة جيدة في الزمالك -
القاهرة أبوظبي: تقرير عن "إيناسيو" المدير الفني الجديد لفريق الزمالك -
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور يرد على هزيمة نادي الزمالك ثلاث مرات متتالية -
فيديو| أبو ريدة: تلقيت تهديدات بالسجن.. ورفضت استخدام ورقة الـ«فيفا» -
سموحة يكشف سر رحيل أيمن أشرف وتوقيعه للأهلي -
كريم عبد الجواد يتأهل لدور الـ16 لبطولة الجونة للإسكواش -
فيديو| لاعب النصر السابق يهاجم كهربا: يجب معاقبته على تصرفه الغير أخلاقي -
مساء dmc - المهندس / أحمد السويدي رجل الأعمال: تعويم الجنيه أنقذ الصناعة والصادرات زادت -
القاهرة أبوظبي - أخر الأخبار الرياضية المصرية .. السبت 08 إبريل 2017 -
العرب اليوم: أسطول إيراني يتجه إلى عمان وقصف أقدم مساجد دمشق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

70% من السرطانات مرتبطة بنمط الحياة.. 4 نصائح تحميك من الإصابة

Google+ Print
70% من السرطانات مرتبطة بنمط الحياة.. 4 نصائح تحميك من الإصابة 70% من السرطانات مرتبطة بنمط الحياة.. 4 نصائح تحميك من الإصابة
السرطان هو السبب الرئيسى للوفاة بجميع أنحاء العالم، ومن الأمراض التى لا تظهر بين عشية وضحاها.. ووفقا لتقرير نشره الموقع الإلكترونى لصحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية فإن 70% من الإصابة بالسرطانات تكون مرتبطة بنمط الحياة، ويمكن تجنبها بإتباع طرق وقائية منها:

1- الحد من استهلاك اللحوم الحمراء
>يقول الدكتور " Sapna Nangia" استشارى علم الأورام بمستشفى أبو لو فى الهند، إن الحيوانية خاصة اللحوم الحمراء من البقر والخنازير واللحوم المصنعة، يجب استهلاكها بكميات محدودة، واستبدالها بالدجاج والأسماك.

2- الالتزام بتناول الحبوب الكاملة
>كما يجب أن يكون النظام الغذائى اليومى غنى بالحبوب الكاملة والفاكهة والخضروات خاصة منتجات الصويا.

3- شرب الكثير من الماء والسوائل
>ويساعد شرب الكثير من الماء والسوائل على خفض خطر الإصابة بسرطان المثانة.

4- عدم تناول الكحول
>ارتبط استهلاك الكحول بالإصابة بسرطان الفم والبلعوم والحنجرة والمرىء والكبد والثدى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
اشربه قبل ان تنام و تخلص من 10 كيلو في 30 يوم دون رجيم و دون حرمان يحرق الدهون و يذيب الشحوم و ينقص مقاساتك

اشربه قبل ان تنام و تخلص من 10 كيلو في 30 يوم دون رجيم و دون حرمان يحرق الدهون و يذيب الشحوم و ينقص مقاساتك

الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم

الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم