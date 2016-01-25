70% من السرطانات مرتبطة بنمط الحياة.. 4 نصائح تحميك من الإصابة

السرطان هو السبب الرئيسى للوفاة بجميع أنحاء العالم، ومن الأمراض التى لا تظهر بين عشية وضحاها.. ووفقا لتقرير نشره الموقع الإلكترونى لصحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية فإن 70% من الإصابة بالسرطانات تكون مرتبطة بنمط الحياة، ويمكن تجنبها بإتباع طرق وقائية منها:

1- الحد من استهلاك اللحوم الحمراء

>يقول الدكتور " Sapna Nangia" استشارى علم الأورام بمستشفى أبو لو فى الهند، إن الدهون الحيوانية خاصة اللحوم الحمراء من البقر والخنازير واللحوم المصنعة، يجب استهلاكها بكميات محدودة، واستبدالها بالدجاج والأسماك.

2- الالتزام بتناول الحبوب الكاملة

>كما يجب أن يكون النظام الغذائى اليومى غنى بالحبوب الكاملة والفاكهة والخضروات خاصة منتجات الصويا.

3- شرب الكثير من الماء والسوائل

>ويساعد شرب الكثير من الماء والسوائل على خفض خطر الإصابة بسرطان المثانة.

4- عدم تناول الكحول

>ارتبط استهلاك الكحول بالإصابة بسرطان الفم والبلعوم والحنجرة والمرىء والكبد والثدى.