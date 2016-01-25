مدير آثار الأقصر: 4240 سائحا زاروا معالم الأقصر خلال الـ3 أيام الماضية

فى ارتفاع ملحوظ للغاية بمحافظة الأقصر لأعداد السائحين الذين يزورون المعالم الآثرية والسياحية فى البر الشرقى والغربى للأقصر، بلغ عدد السائحين فى المعابد بالمحافظة خلال الـ3 أيام الماضية 4240 سائحا مصريا وأجنبيا، وذلك حسبما صرح الدكتور مصطفى وزيرى مدير عام آثار الأقصر.

وأضاف مدير عام آثار الأقصر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن عدد السائحين الذين زاروا المناطق الأثرية بالمحافظة، أمس الأحد، بلغ عددهم 1570 سائحا مصريا وأجنبيا، حيث جاءت أعداد الأجانب 950 سائحا، شملت جنسيات صينية كرواتية وألمانية وإنجليزية، أما المصريين فبلغ عددهم 620 سائحا.

وأوضح الدكتور مصطفى وزيرى أنه يوم السبت الماضى بلغ عدد السائحين الزائرين لمعالم الأقصر، 500 سائح أجنبى و600 مصرى، ويوم الجمعة بلغ عدد السائحين الأجانب 1070 سائحا، والمصريين 500 سائح.

وقال مدير عام آثار الأقصر، إن تلك الزيارات من المتواقع ان ترتفع خلال الأيام المقبلة، وذلك بسبب بداية إجازة نصف العام الدراسى فى البلاد، وكذلك انطلاق الموسم الشتوى بكل قوة، وتوافد السائحين الأجانب وبالأخص الصينيين عقب زيارة الرئيس الصينى للمحافظة.