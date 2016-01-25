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أمن دمياط: خط الغاز المنفجر هو المغذى لشركة موبكو للأسمدة بالمنطقة الحرة

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أمن دمياط: خط الغاز المنفجر هو المغذى لشركة موبكو للأسمدة بالمنطقة الحرة أمن دمياط: خط الغاز المنفجر هو المغذى لشركة موبكو للأسمدة بالمنطقة الحرة
كشفت المعاينة الأولية لأجهزة الشرطة والبحث الجنائى بدمياط، أن انفجار خط الغاز الذى وقع بدمياط مساء أمس الأحد نتج بسبب اشتعال النيران بمحبس بلف رقم "24" بماسورة الغاز المارة أعلى ترعة السلام بناحية عزب النهضة ـ دائرة مركز دمياط، والخاص بشركة جازكوا للغازات والمغزى لشركة موبكو للأسمدة الكائنة بالمنطقة الحرة بميناء دمياط ولم ينجم عن الحريق ثمة إصابات أو خسائر بالأرواح.
>اليوم السابع -1 -2016

تم التنسيق وشركة الغاز حيث تم غلق المحابس المؤدية إلى نقطة الاشتعال، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده، تم التحفظ على المكان وانتقل قسم الأدلة الجنائية لمعاينة مكان الحريق فنياً، وجارى إصلاح خط الغاز بمعرفة الشركة.
>اليوم السابع -1 -2016

وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 800 إدارى مركز شرطة دمياط لسنة 2016م.
>اليوم السابع -1 -2016

وكانت إدارة شرطة النجدة قد تلقت بلاغا من الأهالى بنشوب حريق بخط الغاز بناحية عزب النهضة ـ دائرة مركز شرطة دمياط، وانتقل الدكتور إسماعيل عبد الحميد محافظ دمياط واللواء فيصل دويدار مساعد وزير الداخلية مدير أمن دمياط وقيادات المديرية والقوات اللازمة وقوات الحماية المدنية والإطفاء لتأمين الموقع ومنع امتداد النيران وإخمادهها.
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