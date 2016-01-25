5 سيارات للأمن المركزى والتدخل السريع بميدان التحرير وسط سيولة مرورية

شهد ميدان التحرير صباح اليوم الاثنين تواجدا مكثفا لرجال الشرطة على أطراف الميدان وسط سيولة مرورية.

ورصد مندوب وكالة أنباء الشرق الأوسط انسيابية في حركة مرور السيارات داخل الميدان مع تمركز 3 سيارات أمن مركزي على أطراف الميدان بالقرب من شارع محمد محمود بالإضافة إلى سيارتين من قوات التدخل السريع.

وعلى مستوى ميادين القاهرة والجيزة الرئيسية فقد شهدت ميادين عبد المنعم رياض ومصطفى محمود بالمهندسين وجامعة الدول العربية والنهضة والشهيد هشام بركات بمدينة نصر انسيابية فى حركة مرور السيارات وذلك وسط تواجد مكثف لرجال المرور.

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