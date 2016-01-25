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مذكرة لوزير التعليم للتحقيق في «صعوبة الامتحانات» بالبحر الأحمر

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مذكرة لوزير التعليم للتحقيق في «صعوبة الامتحانات» بالبحر الأحمر مذكرة لوزير التعليم للتحقيق في «صعوبة الامتحانات» بالبحر الأحمر

لدكتور الهلالي الشربيني ، وزير التربية والتعليم

قدم عدد من أولياء أمور طلاب الشهادة الإعدادية، بالبحر الأحمر، مذكرة للدكتور الهلالي الشربيني ، وزير التربية والتعليم، للتحقيق في الشكاوى المقدمة منهم ضد المسؤولين عن وضع امتحان مادة الهندسة، اعتراضاً على صعوبة أسئلة الامتحان. وطالبوا، في المذكرة، الوزير بتشكيل لجنة من مستشاري المادة بالوزارة للتحقيق في شكواهم.

وقال محمد حمدي، ولي أمر إحدى الطالبات، إن الأسئلة جاءت كلها صعبة ويعجز الطالب المتوسط عن إجابتها، وجميعها في مستوى الطالب المتفوق.

وأكد عدد من الطلاب أن الامتحان كان في منتهى الصعوبة، وقدم الطلاب مذكرة لوكيل التربية والتعليم بالبحر الأحمر لاعادة الامتحان او اعادة توزيع الدرجات.

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